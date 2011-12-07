Игрок «Рубина» попал в символическую сборную сезона РПЛ

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор включен в символическую сборную по итогам этого сезона РПЛ по версии аналитического портала WhoScored. Компанию ему составили: вратарь Иван Лантратов (Химки), защитники Мурило («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Максим Осипенко («Ростов»), полузащитники Малком («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар») и форварды Джордан Ларссон («Спартак») с Артёмом Дзюбой («Зенит»).

За сезон Абильдгора четыре раза признавали лучшим игроком матча. В минувшем чемпионате он провёл 28 матчей, отдав одну голевую передачу.