Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября

В понедельник Правление КХЛ утвердило структуру проведения грядущего чемпионата. Он начнётся 1 сентября и завершится не позднее 30 апреля 2022 года.

В составе дивизионов произошли изменения: в лигу возвращается «Адмирал», который выступит в Дивизионе Чернышёва. В Дивизион Харламова переведён «Куньлунь Ред Стар», а нижегородское «Торпедо» вернулось на «Запад» в Дивизион Боброва.

На первом этапе чемпионата команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).