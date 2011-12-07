«Рубин» в Лиге конференций: что это за турнир и на что рассчитывать российским клубам?

Заключительный тур РПЛ сезона 2020/21 оказался богат на интриги: решалась судьба медалей, мест в еврокубках и имя второго неудачника, который пойдёт на понижение в «лучшую лигу мира». «Рубин» Леонида Слуцкого претендовал на бронзовые медали (впервые с 2010 года) и боролся за место в Лиге конференций.

Матч с «Ротором», боровшимся за выживание, оказался максимально тяжёлым. «Рубин» доминировал по владению мячом и ударам, однако на 78-й минуте получил пенальти в свои ворота, который реализовал Фламарион. Красно-зелёные сумели спасти матч в добавленное время, когда игрок «Ротора» сыграл рукой в собственной штрафной. Бить пенальти вызвался Джордже Деспотович и отправил мяч точно под перекладину, 1:1! Есть четвёртое итоговое место в турнирной таблице.

Оно позволило выйти «Рубину» впервые за шесть лет в еврокубки. Правда, не в Лигу Европы, как мы привыкли в последние годы в случае с клубами от третьего места и ниже, а в Лигу конференций. Это — новый турнир, который будет запущен в грядущем сезоне.

Реформа, проведённая UEFA, сделает Лигу Европы более престижным и статусным турниром, а также разгрузит её от не самых сильных клубов. Например, в сезоне 2019/20 до группового этапа добрались норвежский «Русенборг» (набрал одно очков в шести матчах), украинская «Александрия» (три очка), казахстанская «Астана» (три очка). В минувшем сезоне отличился ирландский «Дандолк» — ноль очков при разнице мячей 8:19.

Да, истории с выходом в групповой этап евротурниров малых клубов достаточно красивые, но бьют по зрелищности. Лига конференций как раз аккумулирует эти клубы и даст возможность продемонстрировать конкурентную борьбу.

Впрочем, ЛК станет не только пристанищем малых клубов. Чтобы пробиться в групповой этап им предстоит пройти несколько раундов квалификации. Не обойдётся турнир и без хороших команд. Например, потенциальные участники из Англии это: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Арсенал» или «Лидс». Ещё привлекательнее выглядят возможные представители Италии — «Рома» или «Сассуоло». Всего на групповом этапе выступят 32 клуба. Победители групп выйдут напрямую в 1/8 финала, а вторые команды сойдутся в 1/16 финала с клубами, занявшими третьи места в Лиге Европы.

От России в Лиге конференций выступят «Сочи» и «Рубин». Южане начнут свой путь со второго отборочного раунда, а «Рубин» — с третьего. Для казанцев это событие долгожданное: столица РТ не видела еврокубков уже шесть лет. Последний раз «Рубин» участвовал в Лиге Европы в сезоне 2015/16, где не смог преодолеть групповой этап, бодавшись, среди прочих, с «Ливерпулем». Лига конференций, если рассуждать о потенциальных участниках, может стать спасением для российских клубов. Два последних евросезона мы проваливали, собрав по 4,666 и 4,333 очков. Вполне возможно, что с менее именитыми соперниками по ЛК российским клубам, в том числе «Рубину», совладать будет гораздо проще.

Исходя из предварительного анализа можно сказать, что российские клубы имеют хорошие шансы дойти как минимум до группового этапа турнира. В числе потенциально опасных соперников на первых стадиях можно выделить клубы из Бельгии («Антверпен» или «Андерлехт»), Дании («Копенгаген» или «Орхус») и Турции («Фенербахче» или «Трабзонспор», где всё решит финал кубка страны) и четвёртые команды из Нидерландов («Витесс») и Австрии («Штурм» или ЛАСК).

Впрочем, вероятнее всего нашим клубом достанутся представители Швейцарии, Греции, Сербии, Хорватии, Дании, Израиля Казахстана, Кипра, Азербайджана, Болгарии, Румынии, которые делегируют по три участника во второй отборочный раунд ЛК.