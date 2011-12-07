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Казань сохранила право на проведение Суперкубка УЕФА по футболу в 2023 году

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Казань сохранила за собой право поведения Суперкубка УЕФА по футболу в 2023 году. Об этом сообщило руководство европейского футбольного союза на пресс-конференции в Швейцарии.

Суперкубок УЕФА-2020 перенесли в Будапешт (ранее его планировали провести в Порту). Матч пройдет 24 сентября 2020 года на «Пушкаш Арене». В 2021 году матч пройдет в Белфасте, а в 2020-м Суперкубок примут Хельсинки.

В Казани Суперкубок пройдет в 2023 году на стадионе «Ак Барс Арена».

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