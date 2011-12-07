Леонид Слуцкий: Команда укомплектована на 95 процентов

Наставник «рубиновых» Леонид Слуцкий рассказал о настроении в коллективе, состоянии команды и намекнул на возможные изменения в ее составе до начала сезона.

Таким образом, «Рубин», по словам тренера, уже укомплектован на 95% и намерен сохранить свой состав. Новые игроки будут появляться только в том случае, если команду покинет кто-то из стартового состава. Также Слуцкий посетовал на перебор легионеров, и необходимость расстаться с частью иностранцев до старта сезона РПЛ.

Напомним, что на данный момент клуб из столицы Татарстана имеет в своем распоряжении девять игроков с иностранным паспортом — это защитники Сильвие Бегич (один из главных кандидатов «на выход»), Карл Старфельт, Филип Уремович, полузащитники Оливер Абильдгор, Дарко Евтич, Хвича Кварацхелия, Мицуки Сайто, Ин-Бом Хван и лучший бомбардир «Рубина» в прошлом сезоне Джордже Деспотович.