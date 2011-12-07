Россия - Финляндия: на что рассчитывать нашей сборной с такой игрой?

Матч с Финляндией был для команды Черчесова проверкой на вшивость, в то время, как предстоящий матч с Данией — это финальный экзамен.

Говорят, что победителей не судят, а Россия сегодня выступает как раз в этом статусе, одержав минимальную победу (1:0) над скромными финнами и имея неплохие шансы на плей-офф Евро. Однако, не порассуждать о проблемах сборной, которые беспокоят в преддверии решающего матча с крепкой Данией просто нельзя.

Несыгранность команды

Во втором матче главный тренер сборной пошел на значительные кадровые перестановки, в стартовом составе впервые вышел голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, защиту пополнили армеец Дивеев, также с первых минут мы увидели Алексея Миранчука.

По ходу встречи откровенно удивило огромное количество брака, неточных пасов, обрезов и ошибок, особенно в атакующей и защитной линиях. Справедливости ради стоит отметь, что Дивеев, как и Сафонов, провели неплохой матч. Первый наверное будет еще долго сниться лидеру финской сборной Пукки, так как именно его Игорь не единожды закрывал прямо перед штрафной хозяев, когда нападающему оставался лишь один шаг до цели. Второй отстоял на ноль в своем первом матче за национальную команду. Однако же вопрос взаимопонимания между игроками стоит очень остро. Не самая сильная Финляндия трижды едва не воспользовалась ошибками россиян. Простят ли такую безалаберность традиционно собранные датчане — большой вопрос.

Сам Игорь Дивеев прокомментировал свою игру следующим образом: «Мы хорошо сыграли, особенно в первые 65-70 минут. Что касается себя, то пусть тренеры судят, можно ли мне быть довольным своей игрой. Моя задача была в том, чтобы Матвей Сафонов сыграл на ноль. Это удалось.»

Реализация моментов

С этим компонентом у сборной очень серьезная проблема. Тонны моментов были потрачены впустую не только капитаном Артемом Дзюбой, но и Жемалетдиновым с Головиным, которые били по воробьям, а Оздоев и вовсе не попадал в пустой угол ворот соперника с 5 метров.

Будем честны, Финляндия дала России много шансов поразить свои ворота, но удалось нам это сделать лишь раз. Сыграло индивидуальное мастерство Миранчука, про которое мы говорили ранее. Будет ли у команды Черчесова столько моментов в играх с более серьезным соперником? Вопрос скорее риторический.

Общий настрой на игру

Предыдущая статистика очных встреч с финнам, казалось бы, достаточно ярко показывает расстановку сил в данном противостоянии. В активе России четыре победы из четырех возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 15 против 1. Получается, раньше проблем с тем, чтобы уверенно одолеть Финляндию у нас не возникало.

Во втором тайме сегодняшнего матча в какой-то момент создалось неприятное ощущение, что наши парни удерживают счет. Причем счет минимальный. В игре, где они выступают с позиции очевидного фаворита. Возможно три очка и не пахнут, а результат, как говорится, на табло, но все же это не совсем то, что хотелось бы наблюдать в противостоянии с заведомо более слабым соперником.

Известный спортивный журналист Василий Уткин сразу после финального свистка выразил свое мнение в личном телеграм-канале: «Мы могли бы напридумывать, как бы могла сборная действовать с другим тренером и другими игровыми ценностями — это дело веселое, но к жизни отношения не имеющее. У нас есть та команда, которую собрал Стас. И болея за нее, нам ничего не остается, как надеяться, что план Черчесова сработает. Пока что-то нет».

О шансах России на плей-офф

Напоследок хочется поговорить о более приятных вещах, а именно о турнирном раскладе. Благодаря сегодняшней победе, он у россиян действительно неплох. Шансы даже на второе место более, чем реальны. Для этого достаточно просто обыгрывать Данию. Мало кто может предположить, что Бельгия оступится хоть раз в оставшихся двух играх, но даже если это и случится, то 6 очков без труда гарантируют высокое положение россиян в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах.

Ничья в матче с Данией также вполне устроит команду Черчесова, при условии, что бельгийцы пройдут группу без очковых потерь. А вот поражение, в лучшем случае, позволит надеяться на выход в следующую стадию турнира с третьего места.

Так или иначе, но 21 июня Россию ждет скандинавский экзамен на домашнем поле соперника, зрителями которого будем все мы с вами.