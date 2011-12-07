«Рубин» попросит легионеров на выход

Его название не озвучивается, но главным претендентом на игрока был «Рубин». Оно и понятно: в нападении у казанцев по-прежнему швах. Купленный Иван Игнатьев счет голам не открыл, а лучшим бомбардиром команды перед 29-м туром был арендованный форвард Евгений Марков.

История с новым контрактом Деспотовича тянулась с весны. Серб не стал продлевать соглашение с «Оренбургом», надеясь получить более хлебное предложение. По данным спортивных СМИ, им интересовались ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», но клубы не смогли удовлетворить финансовые запросы иностранца. Тот же «Локо» уже в межсезонье будет вынужден серьезно оптимизировать платежную ведомость.

В случае, если серба представят в качестве игрока «Рубина», он станет десятым легионером в составе команды. И это большая проблема: с нового сезона в РПЛ изменяется лимит с 5 иностранцев на поле на 8 в сезонной заявке. Ситуация осложняется еще и тем, что межсезонье будет экстремально коротким. Текущий чемпионат закончится 22 июля, а новый сезон должен стартовать 1 августа — чуть больше недели будет у босса казанцев Рустема Сайманова на решение вопроса с лишними легионерами. «Казанские ведомости» сделали свои предположения по спортсменам, которым предстоит прощание с «Рубином».

Самым очевидным кандидатом на переезд из Казани является защитник Пабло Сантос. Бразилец находится в «Рубине» на правах аренды — игрок принадлежит португальской «Браге» и опция выкупа предусматривает приличную сумму. Несмотря на стабильное место в основном составе, Сантос до конца не убедил болельщиков в своей незаменимости. У бразильца периодически хромает пас при выходе из обороны, а по количеству успешных отборов он и вовсе далеко не в лидерах среди защитников: 1,4 за матч против 4 (!) у Ильи Самошникова или 2,7 у Филипа Уремовича. Да и тот же Карл Старфельт, к примеру, куда активнее блокирует удары по своим воротам (1,1 за матч против 0,6 у бразильца).

Расставшись с Сантосом, «Рубин» может прикрыть позицию в центре обороны, например, игроками вылетевшего «Оренбурга». После текущего сезона истекает контракт у 29-летнего россиянина Виталия Шахова. Да, у защитника плохой, по меркам казанского клуба, процент точности передач, в первую очередь коротких (72,6%), но он компенсирует это неплохим длинным пасом. Да и по ключевым параметрам для игрока обороны Шахов выглядит достойно: 1,9 отбор за матч, практически не дает себя обыграть в дриблинге и совершает в среднем по 2 перехвата за игру. Подписание опытного российского защитника, пусть и возрастного, в статусе свободного агента пошло бы на пользу.

Второй легионер может покинуть стан казанцев ради насыщения клубного бюджета. В этом сезоне прекрасно раскрылись Филип Уремович (Хорватия), Хвича Кварацхелия (Грузия) и Олег Данченко (Украина). Несмотря на то что Леонид Слуцкий намерен строить новый «Рубин» на основе молодых игроков, в клубе едва ли откажутся от хорошего предложения по кому-то из этой троицы. Тем более «Рубину» нужно восстанавливать трансферный баланс ради соблюдения правил финансового fair-play: только за зимнее окно клуб потратил 8,2 млн евро, при этом выручив ноль на проданных игроках. Суммарный трансферный баланс по сезону в минусе на 4,5 млн евро — продажа одного легионера легко может превратить это число в плюс.

Другое дело, что потеря, например, Данченко, может быть катастрофичной. До травмы защитник великолепно выжигал бровку, оставаясь де-факто почти незаменимым на позиции правого защитника. Сейчас Слуцкому приходится экспериментировать — справа выходят то Уремович, то Самошников.

Откровенным пассажиром в составе казанского клуба сейчас является центральный защитник Сильвие Бегич. Хорват перебрался в «Рубин» летом 2019 года за 1,2 млн евро, имея травму ноги. В июне выяснилось, что он вдобавок бессимптомно переболел COVID-19 — у игрока обнаружили антитела к вирусу. Итого за год Бегич не появился на поле ни на минуту, но был замечен в заявке «Рубина» на матч 25-го тура против «Уфы». Контракт защитника действует до 2023 года — сможет ли хорват набрать оптимальную форму после фактически годичной паузы? Тот же Дмитрий Тарасов с этой задачей пока не справился.

Точно останется в Казани 24-летний опорник Оливер Абильдгор. Он прибыл в РПЛ в феврале 2020 года на правах аренды из датского «Ольборга», прочно застолбил за собой место в старте, и «Рубин» принял решение выкупить его контракт. Сделка обошлась казанцам в 1 млн евро при рыночной стоимости 475 тыс. евро. Контракт датчанина рассчитан до июня 2024 года.

Таким образом, казанский клуб в грядущее короткое межсезонье избежит радикальной перестройки состава, но, несомненно, нас ждут интересные трансферы.