«КАМАЗ» обыграл ивановский «Текстильщик»

Дебютант Футбольной Национальной Лиги, челнинский «КАМАЗ», на своем поле без особых проблем разобрался с гостями из Иваново.

Обе команды ставили во главу угла результат, поэтому матч получился не особо зрелищным, но по итогу удачным для подопечных Владимира Клонцака. Единственный гол в поединке забил полузащитник "КАМАЗа" Гаглоев. Это произошло на 31-й минуте встречи.

Напомним, что команда из Набережных Челнов стартует в новом розыгрыше ФНЛ с двух домашних матчей. В прошлом туре автозаводцы сыграли вничью (1:1) с одним из фаворитов первенства, владикавказской «Аланией».