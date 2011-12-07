«КАМАЗ» обыграл ивановский «Текстильщик»

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Дебютант Футбольной Национальной Лиги, челнинский «КАМАЗ», на своем поле без особых проблем разобрался с гостями из Иваново.
Обе команды ставили во главу угла результат, поэтому матч получился не особо зрелищным, но по итогу удачным для подопечных Владимира Клонцака. Единственный гол в поединке забил полузащитник "КАМАЗа" Гаглоев. Это произошло на 31-й минуте встречи.
Напомним, что команда из Набережных Челнов стартует в новом розыгрыше ФНЛ с двух домашних матчей. В прошлом туре автозаводцы сыграли вничью (1:1) с одним из фаворитов первенства, владикавказской «Аланией».