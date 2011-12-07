Капитан «Рубина» 28-летний Вячеслав Подберёзкин может продолжить карьеру в «Урале», утверждает «Чемпионат». Сделка будет завершена в ближайшее время.

«Рубин» выкупил Подберёзкина у «Краснодара» летом 2018 года. С этого момента он провёл за казанский клуб 53 игры, забил голы «Тосно» и «Крыльям Советов» в сезоне 2018/19. В минувшем сезоне игрок получил капитанскую повязку.

Отметим, что Вячеслав Подберёзкин ранее уже выступал за «Урал» в 2014–2016 годах. В 34 матчах за «шмелей» он забил три гола и отдал две голевые передачи. В новом сезоне полузащитник ни разу не появился на поле в футболке «Рубина».