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Вячеслав Подберёзкин может продолжить карьеру в «Урале»

Полузащитник ни разу не появился на поле в новом сезоне.

Капитан «Рубина» 28-летний Вячеслав Подберёзкин может продолжить карьеру в «Урале», утверждает «Чемпионат». Сделка будет завершена в ближайшее время.

«Рубин» выкупил Подберёзкина у «Краснодара» летом 2018 года. С этого момента он провёл за казанский клуб 53 игры, забил голы «Тосно» и «Крыльям Советов» в сезоне 2018/19. В минувшем сезоне игрок получил капитанскую повязку.

Отметим, что Вячеслав Подберёзкин ранее уже выступал за «Урал» в 2014–2016 годах. В 34 матчах за «шмелей» он забил три гола и отдал две голевые передачи. В новом сезоне полузащитник ни разу не появился на поле в футболке «Рубина».

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