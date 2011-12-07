Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» ставит цель победить в TANECO Кубке чемпионов

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал в интервью клубной пресс-службе о состоянии игроков, акклиматизации казанских новичков и целях клуба из столицы Татарстана на предстоящем домашнем турнире — TANECO Кубок чемпионов.

По поводу участия в матчах Даниса Зарипова наставник трехкратных чемпионов высказался осторожно, но позитивно.

«Надеюсь, что Зарипов сыграет на турнире. Завтра на льду не появится. Совместно с ним приняли решение не брать его в Магнитогорск. Он очень долго лечился, восстанавливался. Потом стал тренироваться с командой и немного не держал общий темп на протяжении всей тренировки. Сейчас Данис проделал большой объём работы и, думаю, посмотрим на него в этих играх», — сказал Квартальнов.

Отношение к Кубку чемпионов будет самое серьезное, уверил опытный специалист. Он отметил особенную важность домашних игр при своих трибунах, чувство ответственности будет у каждого члена команды.

«В команду пришло очень много новых ребят, пока нет общей командной «химии». Очень обновилась линия обороны, здесь есть определённые моменты. Из позитива — были голы в большинстве, но в целом их было маловато. До старта сезона ещё есть время подтянуть определённые моменты. Надо поработать и со всей обновлённой иностранной бригадой, нужно время. Надо потерпеть. Не знаю сколько, но нужно», — заявил главный тренер по поводу тревожных моментов перед скорым стартом сезона.

Напоследок Квартальнов высоко оценил уровень игры Стивена Кэмпфера, который недавно пополнил ряды «барсов». Несмотря на то, что ему еще нужно войти в ритм и подтянуть игровые кондиции — тренер всерьез рассчитывает на американца в новом сезоне КХЛ.

«Мы им довольны. Команда работала практически месяц, а он приехал немного в другом состоянии. Стивен — крепкий парень. Пока не могу сказать, с кем ему предстоит играть. Мы играем в семь защитников. Может быть, в чемпионате начнём в шесть, здесь площадка это позволяет. Может, кто-то приедет и будет с ним играть. Пока не готов точно ответить. А то, что он игрок хорошего уровня — тут нет вопросов», — резюмировал наставник «Ак Барса».

Напомним, что на этой неделе на льду «Татнефть Арены» пройдет TANECO Кубок чемпионов, в котором помимо «Ак Барса» примут участие: уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и санкт-петербургский СКА. Матчи с участием казанского коллектива состоятся 18,19, 21 и 22 августа.