Трое волейболистов казанского «Зенита» получили звания заслуженных мастеров спорта РФ. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

Также в этот список вошли: Игорь Кобзарь, Ильяс Куркаев, Павел Панков, Ярослав Подлесных, Егор Клюка, Виктор Полетаев, Иван Яковлев, Денис Богдан. Диагональный сборной России и казанского клуба «Зенит» Максим Михайлов стал Заслуженным Мастером Спорта после Олимпиады в Пекине. Тогда он вместе с командой завоевал бронзовые медали. В 2012 году в Лондоне Михайлов стал Олимпийским чемпионом, а в 2021, в Токио стал обладателем серебряной награды, таким образом собрав полный комплект медалей на Олимпийских играх.

Звание Заслуженного мастера спорта России (ЗМС) — почетное спортивное звание, вручается россиянам, добившимся высоких спортивных результатов в спорте, выступая за национальную сборную РФ, а именно:

⁃ первое, второе, либо третье место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в личных и командных соревнованиях.

⁃ первое место на чемпионате мира, кубке мира, чемпионате Европы, либо кубке Европы, при условии, что спортсмен набрал не менее 150 квалификационных баллов.

В качестве исключения звание ЗМС России может быть присвоено спортсменам «за выдающийся вклад в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне».