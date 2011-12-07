Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков попал в символическую сборную шестого тура ФНЛ

Наставник футбольного «Нефтехимика» Кирилл Новиков стал тренером тура после шестого игрового дня во втором по силе дивизионе страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Решение принималось с учетом мнений экспертов, спортивных журналистов и на основе статистических данных.

В состав символической сборной шестого тура попал также и хавбек нижнекамцев Давид Хубаев.

Напомним, что в минувшую субботу «Нефтехимику» удалось в меньшинстве добиться крупной домашней победы (3:0) над одним из лидеров первенства — воронежским «Факелом».

Нападающий «КАМАЗа» Роман Янушковский, оформивший дубль в параллельном матче против липецкого «Металлурга» (3:0) и полузащитник Александр Гаглоев, забивший в пятом матче подряд, тоже удостоились места в составе символической сборной.