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Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков попал в символическую сборную шестого тура ФНЛ

Помимо главного тренера нижнекамцев в состав сборной отобралось еще три представителя татарстанского футбола.

Наставник футбольного «Нефтехимика» Кирилл Новиков стал тренером тура после шестого игрового дня во втором по силе дивизионе страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Решение принималось с учетом мнений экспертов, спортивных журналистов и на основе статистических данных.

В состав символической сборной шестого тура попал также и хавбек нижнекамцев Давид Хубаев.

Напомним, что в минувшую субботу «Нефтехимику» удалось в меньшинстве добиться крупной домашней победы (3:0) над одним из лидеров первенства — воронежским «Факелом».

Нападающий «КАМАЗа» Роман Янушковский, оформивший дубль в параллельном матче против липецкого «Металлурга» (3:0) и полузащитник Александр Гаглоев, забивший в пятом матче подряд, тоже удостоились места в составе символической сборной.

КВ
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