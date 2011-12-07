Тревор Мерфи покинул хоккейный клуб «Ак Барс»

Канадский защитник Тревор Мерфи покинул стан казанского клуба. Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», игрок продолжит карьеру в «Сибири».

«Защитник Тревор Мёрфи переходит в «Сибирь» в обмен на денежную компенсацию. Мерфи присоединился к «барсам» в декабре 2020 года, перейдя из клуба «Куньлунь Ред Стар», — сообщила пресс-служба ХК «Ак Барс».

Новосибирский клуб, в свою очередь, уже представил игрока в своем Instagram-аккаунте: «Состав «Сибири» пополнил робокоп».

Мерфи пополнил состав «Ак Барса» по ходу прошлого сезона КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 21 матч, в которых набрал 8 очков (две заброшенные шайбы + шесть результативных передач) при показателе полезности +8. В плей-офф Кубка Гагарина сыграл 8 матчей, набрав в них 4 очка по системе гол + пас (одна заброшенная шайба + три результативные передачи) при показателе полезности +2.

Завтра, 18 августа, стартует предсезонный турнир TANECO Кубок чемпионов. В 19:00 состоится матч против питерского СКА. Все встречи пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».