Трехкратный обладатель Кубка Гагарина близок к переходу в «Ак Барс»

Воспитанник череповецкого хоккея Максим Чудинов может перейти в хоккейный клуб «Ак Барс», об этом сообщает Metaratings.

Ранее защитник уже работал с нынешним главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым в «Северстали». Слухи о переходе появились в июле после появления информации о переходе игрока в «Ак Барс». Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Чудинова тогда сказал: «По этому поводу мне пока нечего сказать, в хоккейном мире всякое возможно».

Также на игрока претендует «Салават Юлаев».

Напомним, «Авангард» поместил Чудинова в список отказов. На данный момент игрок поддерживает форму в «Омских Крыльях» — фарм-клубе хоккейного клуба «Авангард».

В прошлом сезоне Максим Чудинов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал по системе гол + пас восемь очков (две заброшенные шайбы + шесть результативных передач). В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина на его счету два матча и одна результативная передача.