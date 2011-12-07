Казанский «Рубин» одержал вторую победу в чемпионате РПЛ в сезоне

Уже на 6-й минуте казанцы открыли счет - продравшийся с левого фланга Азмун сделал пас в центр штрафной, где Полоз пробил с хода, 1:0. Далее игра выравнялась, а во втором тайме казанцы, не сделавшие замен, инициативу стали упускать. Но наконец вышел вместо Полоза Бухаров, а затем Подберезкин заменил Азмуна. Устинов вышел вместо Байрамяна на 86-й минуте.В концовке красноярцы сбились на откровенный навал, но победный счет волжане сохранили. Что можно сказать в целом об игре? Кудряшов после травмы в сборной теперь пропустит две недели, Джанаев лечится в Германии. В связи с этим вышел на поле вратарь Коновалов и отыграл на ноль, что не может не радовать.Многие склонны считать, что «Рубину» в этом матче повезло. Дескать, красноярцы и по воротам били почаще, и моментов имели побольше. Да и физически выглядели в концовке посильнее. Но тут дело скорее в том, что оборона «Рубина» после забитого гола "села" слишком низко к своим воротам, стремясь до предела упростить игру. И этим фактически спровоцировала навал «Енисея» в концовке, едва не пропустив. Бухаров, выйдя на замену, старался как мог, но в одиночку во втором тайме выглядел скорее инертно.Но три очка в поединке все же добыты. А следующие два матча казанцам предстоит провести на выезде - сначала в чемпионате РПЛ в Туле против «Арсенала», а 26 сентября - кубковый матч против «Химок».