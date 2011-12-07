«Краснодар» узнал соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграет с ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам матча третьего квалификационного раунда.

ПАОК на своём поле принимал португальскую «Бенфику». На 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота, а на 75-й минуте Андрия Живкович удвоил преимущество греков. «Бенфика» сподобилась отквитать лишь один мяч в добавленное время.

Первый матч между командами пройдёт в Краснодаре 22 сентября, ответная встреча — через неделю. Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» на этой же стадии Лиги чемпионов встречался с другим греческим клубом — «Олимпиакосом». Тогда для россиян всё завершилось поражением по сумме двух матчей с общим счётом 1:6.