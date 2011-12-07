Свалку в Мензелинском районе РТ рекультивируют за 171 млн рублей

На официальном сайте госзакупок появилась информация о рекультивации свалки в Мензелинском районе РТ. На эти цели планируют выделить 171 млн рублей.

Проект свалки предусматривал размещение не более чем 203,8 тыс. куб. метров мусора за 20 лет. Однако неправильная эксплуатация полигона привела к накоплению примерно 330 тыс. куб. метров отходов.

В документации к тендеру было сказано, что рекультивация будет разбита на два этапа, на текущий и следующий год. Ее планируют осуществить в 1.7 км от деревни Мияшево в Подгорно-Байларском сельском поселении. Начальная цена контракта – 171 млн 479 тыс. 967 рублей.

Средства на работы по рекультивации выделят из бюджета республики. Завершить их предполагается до 31 декабря 2021 года.