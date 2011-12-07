«Ак Барс» не сумел переиграть «Йокерит»

Третий матч подряд место в воротах занял Эмиль Гарипов, и надо отдать ему должное, не подвел. Однако за 31 секунду до перерыва и он вынужден был доставать шайбу из своих ворот – 0:1.Во втором периоде казанцы стремились сравнять счет, но гости быстро перехватили инициативу, и уже хозяевам приходилось несладко. Лишь полумоменты удавались хозяевам. А финны играли раскрепощено, уверенно контролируя шайбу.И потому шайба Азеведо была архиважна – она случилась за 3 с половиной минуты до второго перерыва – 1:1. Так «Ак Барс» сумел «замазать» неудачное течение встречи. В третьем периоде первое же большинство у «Ак Барса» привело к голу – на этот раз отличился Иржи Секач, а Пол Постма заработал свой второй балл за результативность в матче – 2:1.Тут же Клинкхаммер вышел один на один с вратарем соперника, но переиграть его не смог. Но игровое преимущество перешло постепенно к хозяевам. В концовке гости сбились на навал, но время уходило, а Гарипов стоял стеной. Но вот пришло первое удаление гостей в матче – Потапов выбил клюшку у соперника. И реализация состоялось – 2:2. А за две минуты до конца основного времени матча шайба от конька Галиева влетела в ворота Гарипова – 2:3.