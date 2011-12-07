Мария Шекерова и Диана Бикбова стали бронзовыми призерами на чемпионате России по дзюдо

Сборная Татарстана была представлена 6 участниками (двое мужчин и четыре женщины). В личных соревнованиях дзюдоистка из Татарстана Маотя Шекерова (тренер – Николай Швейкин) завоевала бронзовую медаль. А в командных соревнованиях татарстанки Мария Шекерова и Диана Бикбова, представляющие ПФО, завоевали еще две бронзовые награды.