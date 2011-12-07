«Рубин» подписал форварда дубля «Монако»

19-летний нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Рубине» — футболист был заявлен за команду в последний день трансферного окна. Климов является воспитанником академии «Локомотива», а в январе 2019 года перебрался в дубль бельгийского «Серкль Брюгге». Уже через полгода футболист подписал контракт с дублем «Монако», но так и не провёл за команду ни одного матча.

Отметим, что Климов регулярно вызывался в юниорские сборные России разных возрастов. За команды возраста U-16 и U-17 форвард забил 10 голов.