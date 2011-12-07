«Рубин» вновь не смог выиграть в «Краснодаре»

«Рубин» проиграл «Краснодару» в выездном матче 11-го тура РПЛ — 1:3. Таким образом, казанский клуб ни разу не обыграл «быков» на их поле за годы выступления в элитном дивизионе.

«Краснодар» открыл счёт на последней минуте первого тайма — Реми Кабелла реализовал пенальти. На 52-й минуте Сильвие Бегич пустился в дриблинг у своей штрафной, потерял мяч и Кристоффер Олссон удвоил преимущество «быков». В компенсированное время Маркус Берг вколотил третий гол. «Рубин» же сумел отквитать один мяч в ответной атаке — после розыгрыша штрафного отличился Карл Старфельт.