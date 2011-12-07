Дамир Мусин возвращается в «Ак Барс»

В этом сезоне, выступая за сочинский клуб, Мусин сыграл в 23 матчах, набрав 3 (2+1) очка. Мусин играл за «Ак Барс» с 2014 по 2018 год, и даже стал обладателем Кубка Гагарина, не сыграв в плей-офф ни одного матча. В прошлом сезоне за «Ак Барс» Дамир набрал 9(1+8) очков.