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Дамир Мусин возвращается в «Ак Барс»

Дамир Мусин возвращается в «Ак Барс»
В этом сезоне, выступая за сочинский клуб, Мусин сыграл в 23 матчах, набрав 3 (2+1) очка. Мусин играл за «Ак Барс» с 2014 по 2018 год, и даже стал обладателем Кубка Гагарина, не сыграв в плей-офф ни одного матча. В прошлом сезоне за «Ак Барс» Дамир набрал 9(1+8) очков.
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