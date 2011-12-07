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«Динамо-Казань» на своем паркете переиграла «Минчанку»

Если в прошлом году вопрос о победе в этой встрече вообще не стоял бы, то в этом сезоне нет в составе казанок двух болгарских легионерок Микисковой и Василевой.
Нет и Воронковой, нет  Маммадовой - вот и получается, что каждый матч для волжанок – сложный – вот и против минчанок борьба шла весь матч. В итоге победа 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) – первая для «Динамо-Казань» в чемпионате России в этом сезоне.
КВ
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