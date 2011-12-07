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Евгения Тарасова вместе с Владимиром Морозовым установила мировой рекорд в короткой программе

Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова вместе со своим партнером Владимиром Морозовым на этапе Гран-При в Минске установили новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 78,47 балла.
Прежний рекорд превзойден почти на 4 балла. После короткой программы наша пара лидирует, и 17 ноября вечером выступит в произвольной программе.
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