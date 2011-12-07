Россию ждет матч года, а «Рубин» потерял четырех футболистов основы

Интрига в группе до последнего тура

Сборной пришлось озаботиться кадровым резервом — еще на контрольную игру с Молдовой отправилась без Антона Шунина, Игоря Смольникова, Артема Дзюбы и Марио Фернандеса. Далее ситуация стала усугубляться: сомнительные тесты на COVID-19 оказались у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Игроки пропустили контрольный матч, однако два последующих тестирования дали отрицательный результат, и футболисты вернулись в основную группу.

Наша сборная начала матч с турками весело и задорно — ключевое давление оказывалось через левый фланг, где в обороне стоял знакомый российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА Джанер Эркин. В первую десятиминутку сразу два острых эпизода: сначала Денис Черышев с разворота пробил рядом со штангой, затем Антон Заболотный пытался пробить вратаря турок головой — не точно. Третья опасная атака — и гол: Эркин попал под прессинг Миранчука перед своей штрафной, игрок «Аталанты» отпасовал Кузяеву, а последний на кроссе миновал двух соперников и выложил мяч в ногу Черышеву. Денис уверенно в одно касание переправил снаряд в ворота и вывел россиян вперед.

Впрочем, все изменилось на 24-й минуте, когда Магомед Оздоев выдал невероятный пас через себя из центрального круга в сторону своих ворот. Тем самым полузащитник создал опасный момент в пользу турок, а Андрею Семенову пришлось отправиться в борьбу с Дженком Тосуном. Проигрывая в скорости, наш защитник откровенно прихватывал форварда хозяев за футболку и заработал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Полтора тайма в меньшинстве для России оказались не самыми провальными. Да, пяти минут игры в большинстве Турции хватило, чтобы оформить два гола в ворота Гильерме, однако почти перед самым перерывом Джикия мог спокойно сравнивать счет, если бы достал мяч на дальней штанге после навеса от углового флажка. А только вышли команды на второй тайм — и Магомед Оздоев не реализовал выход на рандеву с вратарем, заработав, пожалуй, статус антигероя матча.

50-я минута, и арбитр Шимон Марциняк ставит совсем уж неоднозначный пенальти в ворота россиян. На повторе четко видно, что Далер Кузяев, бросившись в подкат, играл точно в мяч, а уже потом Озан Туфан упал сам, явно симулируя боль. Турки без проблем реализовали одиннадцатиметровый. Но наша сборная сдаваться явно не собиралась, посему на исходе часа Караваев выдал прекрасный кросс до лицевой в штрафной хозяев, отпасовал Кузяеву, а последний спокойно пробил вратаря — 2:3. Чуть позднее Караваев решился на хороший выстрел под перекладину, однако Турцию спас вратарь.

Поражение россиян в меньшинстве, благо, не серьезно ударило по турнирным амбициям. В другой встрече группы сербы отобрали очки у Венгрии (1:1). И ситуация в турнирной таблице перед последним туром выглядит следующим образом: у России с Венгрией по 8 очков, у Турции — 6, а сербы с тремя баллами идут на последнем месте. 18 ноября Россия встретится с Сербией и может обеспечить себе победу в группе — матч года!

Коронавирус может спутать планы Слуцкому

Серьезными кадровыми потерями обернулась пауза на игры сборных для «Рубина». Друг за другом сразу три футболиста основного состава сдали положительные тесты на COVID-19. Первым стал Хвича Кварацхелия, который из-за подозрения на вирус пропустил исторический матч для сборной Грузии за право поехать на ЧЕ-2020. Отсутствие Хвичи наглядно сказалось на вариативности атаки грузин: команда идет мимо Евро, а в Лиге наций проиграла Армении (1:2).

Следующая грустная новость прилетела из расположения сборной Южной Кореи. Корейцы из-за вируса не проводили официальных матчей с декабря прошлого года. Только собрались на две контрольные игры в Австрии, и результат плачевный — положительными на COVID оказались пробы у четырех футболистов, в том числе легионера «Рубина» Хван Ин Бома. Финальным аккордом стал сомнительный тест у шведа Карла Старфельта, которого отправили на изоляцию. Еще одной потерей стал защитник Филип Уремович. Хорват получил травму в матче со шведами и был заменен.

Итого за неделю «Рубин» потерял четырех футболистов основного состава. Да, вполне возможно, что повторное тестирование условно положительных игроков даст отрицательный результат, но об этом станет известно только через пару дней. Если допустить вероятность, что три игрока заражены, а повреждение Уремовича не позволит ему оперативно восстановиться, то у Леонида Слуцкого возникает головная боль по трем линиям.

А ведь календарь казанцев на ближайшие пару недель не особо обнадеживает, сплошь игры с топовыми командами: 22 ноября с «Ростовом», а 29-го — против лидера чемпионата — ЦСКА. Коль команда без переполненного лазарета серьезно мучалась с «Химками», то обескровленному «Рубину» при подобном раскладе очков на этой неделе может вообще не достаться.