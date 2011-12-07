Казанский УНИКС в Перми минимально уступил «Парме»

Это, безусловно, ослабило положение гостей – 2:7 на старте матча для УНИКСа. Зато вышел наконец-то на площадку Мелвин Эджим. Но – 7:12 – казанцам нужно было что-то менять. Однако в первой четверти у УНИКСа мало что получалось – 13:20 к первому перерыву. Казанцы попытались было подобраться на 2 очка (18:20), но хозяева вновь вырвались вперед – 26:18. Сел на скамейку Хенри, а трехочковые пробивались гостями плохо.Но и «Парма» мазала во второй четверти изрядно – 26:26.«Парма» откровенно «валилась» к концу первой половины, но и казанцы своей игры пока не нашли – 29:28. А последним броском от Хенри Казань впервые вышла вперед в матче – 29:30.И в третьей четверти пермяки много бросали с разных дистанций, но чаще неточно – 35:36 – УНИКС опять вышел вперед.Игра в догонялки привела к тому, что игра пошла уже очко в очко – 44 :42 в пользу гостей. И два высоких игрока «Пармы» имели уже по четыре фола. Но к последнему перерыву в счете вела «Парма» - 51:49. А в концовке казанцы подустали – 64:59. И все же Смит забрасывает пять очков подряд – 64:64. И меньше двух минут до конца четвертой четверти.Увы, в последней атаке Смит принял решение атаковать метров с восьми и промазал – 68:66 в пользу «Пармы». Это поражение стало уже третьим для УНИКСа в чемпионате Единой лиги ВТБ.