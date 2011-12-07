Сборная России на «Кубке Первого канала» обыграла сборную Финляндии

В конце первого периода счет открыл Кирилл Капризов, а во втором периоде отличился Василий Токранов – 2:0. А чуть позже Никита Нестеров реализовал большинство – 3:0. И еще Никита Гавриков добил финнов во втором периоде – 4:0.По сути, игра была решена – ясно было, что победу россияне уже не упустят, и домашний евротур выиграют. Так и случилось – Михаил Григоренко забросил в концовке пятую шайбу – 5:0. Так что есть рекорд для всего российского хоккея. Причем арену до 22 декабря никуда не уберут – в этот день СКА примет ЦСКА.