Чем удивит казанцев звездный уикенд КХЛ

Утром у центра семьи «Казан» состоится свадьба талисманов Детской следж-хоккейной лиги - енотов с именами Фырк и Фанни. Затем маскоты отправятся на народное гулянье на каток в парк «Черное озеро».В 16.00 в «Татнефть-арене» начнется мастер-шоу КХЛ, где сильнейшие хоккеисты лиги будут состязаться в нескольких конкурсах. А вот болельщиков ждут за 2,5 часа до события в зоне активности у ледового комплекса. Здесь можно будет поиграть в снежки в специальных ледовых крепостях, а также сразиться в хоккей в валенках. Желающие смогут проверить силу своего броска. Настоящих ценителей спорта ждут показательные выступления на снегоходах и мотоциклах экстремалов, которые продемонстрируют мастерство на трамплине.В самом спорткомплексе для болельщиков подготовлены 15 зон активности, в том числе фотозона, площадка для автограф-сессии с участниками «Матча звезд КХЛ» и ветеранов хоккея, турниры по настольному и аэрохоккею, розыгрыши и квесты от партнеров хоккейной лиги. Мастер-шоу КХЛ и «Матч звезд КХЛ» будет предварять шоу-программа в духе Сабантуя.Кроме того, в субботу после мастер-шоу на льду «Татнефть-арены» состоится матч между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ. Приятным сюрпризом станет воссоединение тройки Зарипов - Зиновьев - Морозов. А в составе ветеранов на лед выйдут Алексей Яшин, Миро Аалтонен, Максим Сушинский и другие.20 января в 16.00 начнется «Матч звезд КХЛ» - противостояние четырех дивизионов. Представители «Ак Барса» будут выступать в составе команды дивизиона Харламова. Это главный тренер Зинэтула Билялетдинов, вратарь Владислав Подъяпольский, защитник Пол Постма и нападающий Данис Зарипов. Также в составе дивизионов можно будет увидеть таких звезд лиги, как Вадим Шипачев, Никита Гусев, Найджел Доус, Сергей Мозякин, Филип Ларсен. Как сообщает пресс-служба КХЛ, транслировать события звездного уикенда будут в 24 странах мира.