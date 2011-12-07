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Эдуард Николаев стал победителем «Дакара»

Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев стал победителем ралли-марафона «Дакар-2019».
Вторым в зачете грузовиков финишировал Дмитрий Сотников на «КАМАЗе», третьим – Жерар де Рой на «Iveco». Для Николаева это уже четвертая победа на «Дакаре».
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