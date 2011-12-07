Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом»

В первом тайме моментов было не очень много – румыны больше владели мячом. Но счет открыл «Рубин» Пантелеев вывел один на один с вратарем Давиташвили, тот перебросить голкипера не смог, но подоспевший Цаллагов добил мяч в сетку ворот – 1:0.Во втором тайме все полевые игроки у казанцев сменились, и очень быстро румыны сравняли счет. Затем голкипер казанцев Обухов парировал пенальти. И все же румыны вышли вперед (1:2), но через две минуты Шекари сравнял счет – 2:2.Следующий сбор казанцы начнут там же, в Белеке, 22 января.