Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом»

17 января в последнем контрольном матче первого сбора в Белеке футболисты казанского «Рубина» встречались с румынским клубом «Вииторул». Игра завершилась вничью – 2:2.
В первом тайме моментов было не очень много – румыны больше владели мячом. Но счет открыл «Рубин» Пантелеев вывел один на один с вратарем Давиташвили, тот перебросить голкипера не смог, но подоспевший Цаллагов добил мяч в сетку ворот – 1:0.Во втором тайме все полевые игроки у казанцев сменились, и очень быстро румыны сравняли счет. Затем голкипер казанцев Обухов парировал пенальти. И все же румыны вышли вперед (1:2), но через две минуты Шекари сравнял счет – 2:2.Следующий сбор казанцы начнут там же, в Белеке, 22 января.
КВ
Лента новостей