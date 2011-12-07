Казанский «Синтез» разгромил «Балтику»

В казанском бассейне «Оргсинтез» стартовал финальный этап розыгрыша Кубка России по водному поло. Казанский «Синтез» в первом матче разгромил «Балтику» из Санкт-Петербурга - 13:6. У казанцев по три мяча провели Артем Одинцов и Алексей Бутайчук.