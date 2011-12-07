Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Синтез» разгромил «Балтику»

Казанский «Синтез» разгромил «Балтику»
В казанском бассейне «Оргсинтез» стартовал финальный этап розыгрыша Кубка России по водному поло. Казанский «Синтез» в первом матче разгромил «Балтику» из Санкт-Петербурга - 13:6. У казанцев по три мяча провели Артем Одинцов и Алексей Бутайчук.
КВ
Лента новостей