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«КАМАЗ» проиграл в контрольном матче

Клуб проводит сборы в Краснодарском крае.
В воскресенье «КАМАЗ» проиграл в контрольном матче представителю зоны «Юг» ПФЛ «Биологу-Новокубанск» со счетом 1:2. После первого тайма счет был 0:2, однако во второй половине встречи челнинцы смогли отквитать один мяч на 79-й минуте. Гол с пенальти на счету Давида Караева. Напомним, что «КАМАЗ» находится на сборах в Краснодарском крае. Челнинцам предстоит провести еще одну контрольную встречу 20 февраля с «Черноморцем».
КВ
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