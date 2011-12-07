В воскресенье «КАМАЗ» проиграл в контрольном матче представителю зоны «Юг» ПФЛ «Биологу-Новокубанск» со счетом 1:2. После первого тайма счет был 0:2, однако во второй половине встречи челнинцы смогли отквитать один мяч на 79-й минуте. Гол с пенальти на счету Давида Караева. Напомним, что «КАМАЗ» находится на сборах в Краснодарском крае. Челнинцам предстоит провести еще одну контрольную встречу 20 февраля с «Черноморцем».