СМИ: «Рубин» закрыл долг по зарплате перед вратарем Сосланом Джанаевым

По сообщению ряда СМИ, со ссылкой на Telegram-канал, «Рубин» выплатил долг по зарплате экс-вратарю клуба Сослану Джанаеву. Объем выплат составил 35 млн рублей. Напомним, что контракт с Джанаевым был расторгнут 8 февраля. Соглашение с ним было рассчитано до июня 2020 года.