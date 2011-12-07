«Ак Барс» дома обыграл «Авангард», завоевав первое место на «Востоке»

Домашний матч «Ак Барса» и «Авангарда» прошел под знаком татарской культуры: это означало татарскую музыку, конкурсы и зимний сабантуй для болельщиков. Место в воротах «Авангарда» вновь занял Эмиль Гарипов, а ворота казанцев доверено было защищать Тимуру Билялову. Вернулись в состав Азеведо и Галиев.

А гол казанцы забили уже на 2-й минуте — точным броском отметился Эмиль Галимов — 1:0.

Затем хозяева удалились, но отстояли в меньшинстве без проблем. И тут же получили второе удаление, причем Фазылзянов «отличился» дважды. Это явно сбило казанцев с игрового ритма, а конце периода еще одно удаление у хозяев последовало. И обороняться «Ак Барсу» было все труднее.

К счастью, в равных составах Галиев мастерски завершил прекрасную комбинацию партнеров — 2:0. На этом первый период и завершился.

Во втором периоде казанцы опять четыре минуты отыграли в меньшинстве — «Авангард» надолго запер соперника в зоне.

И в самом конце второго периода «Ак Барс» вновь удалился. Отстоять удалось лишь половину штрафа, который плавно перетек на начало периода третьего.

Зато в третьем периоде настала пора удаляться уже гостям. И казанцы тут же большинство реализовали — 3:0 после ювелирного паса Кормье на Азеведо.

С досады «Авангард» продолжал удаляться, и хозяева получили минуту на игру в формате «5×3». Правда, на этот раз забить не удалось.

А тут еще Емелин травмировал Дыняка — еще две минуты штрафа гостям. И на этот раз большинство опять было реализовано — Воронков отличился. И тут же забил Фисенко. Лишь затем Клинкхаммер одну шайбу отыграл — 5:1. Дальше был буллит в исполнении Зарипова — неточно, к сожалению. Было и еще два гола от «Авангарда» — 5:3 в итоге. Благодаря этой победе «Ак Барс» досрочно выиграл первое место на «Востоке». А следующий матч казанцы проведут в Москве со «Спартаком» 20 февраля.