Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Боб Хартли о вратарях: У нас два первых номера

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

— Нечего сказать по нашей игре, особенно в первые 50 минут. К сожалению, большое разочарование. Особенно жалко Эмиля Гарипова — мы оставили его одного посреди сражения, а для него это был очень важный матч. Нужно вынести уроки из случившегося.

— Гарипов может быть основным вратарем команды в плей-офф?

— У нас два первых номера. Нам очень повезло получить отличного вратаря — Эмиля Гарипова. У них отличные отношения с Бобковым. Очень легко принимать решение: кто бы ни стоял в воротах мы знаем, что это будет помощь команде.

— 6 попыток игры в большинстве и один голевой момент — что не получилось?

— Мы плохо играли, — передает слова Хартли корреспондент «Казанских ведомостей».

КВ
Лента новостей