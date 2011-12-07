Боб Хартли о вратарях: У нас два первых номера

— Нечего сказать по нашей игре, особенно в первые 50 минут. К сожалению, большое разочарование. Особенно жалко Эмиля Гарипова — мы оставили его одного посреди сражения, а для него это был очень важный матч. Нужно вынести уроки из случившегося.

— Гарипов может быть основным вратарем команды в плей-офф?

— У нас два первых номера. Нам очень повезло получить отличного вратаря — Эмиля Гарипова. У них отличные отношения с Бобковым. Очень легко принимать решение: кто бы ни стоял в воротах мы знаем, что это будет помощь команде.

— 6 попыток игры в большинстве и один голевой момент — что не получилось?

— Мы плохо играли, — передает слова Хартли корреспондент «Казанских ведомостей».