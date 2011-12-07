Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Дмитрий Квартальнов: Концовку нам следовало доиграть солиднее

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

⁃ В первую половину игры было очень много удалений, но здорово сыграло меньшинство. И наше время пришло — забили в большинстве. Концовку нам следовало доиграть солиднее, — передает слова Квартальнова корреспондент «Казанских ведомостей».

КВ
Лента новостей