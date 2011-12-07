Дмитрий Тарасов официально стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Футболист работал с командой на нескольких зимних сборах и продемонстрировал себя с лучшей стороны. Контракт игрока будет действовать до конца сезона 2019/20. Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив».