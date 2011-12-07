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Эмиль Галимов: В концовке чуть-чуть расслабились

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

⁃ Хороший матч, выстояли в меньшинстве и удалось забить. Да, в концовке чуть-чуть расслабились, но довели матч до победы.

⁃ Тренер не похвалил за эти восемь минут?

⁃ Да. Но ничего страшного. Главное — выиграли.

⁃ Насколько сегодня «Ак Барс» обрел уверенность перед плей-офф?

⁃ Уверенность приходит через победы. Был очень важный матч для нас. С хорошим настроением теперь полетим в Москву, — передает слова Галимова корреспондент «Казанских ведомостей».

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