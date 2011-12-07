С чем в КХЛ пришел Алексей Морозов?

Кресло босса КХЛ освободилось после того, как Дмитрий Чернышенко получил пост в правительстве РФ. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» ушел из большого хоккея в 2014-м. Годом позже Морозов получил должность президента МХЛ. Едва ли можно вспомнить существенные реформы в Молодежной хоккейной лиге за годы его руководства, но нельзя не признать - интерес к турниру повысился и его уровень вырос. Сейчас МХЛ объединяет 24 команды из четырех стран и позволяет многим молодым хоккеистам набираться опыта. Сразу после назначения в комментариях для СМИ Алексей Морозов подчеркнул, что будет придерживаться преемственности политики Чернышенко. Что это значит? Во-первых, в новом сезоне КХЛ гарантированно ждет жесткий потолок зарплат. Он будет на уровне 900 млн рублей, так что топовым клубам обеих конференций предстоит неплохо перетряхнуть зарплатную ведомость. Второй посыл нового президента - легализация арендных сделок по игрокам. Сейчас она существует в скрытой форме, и Алексей Морозов полагает, что официальное закрепление аренд позволит поднять уровень слабых клубов по качеству хоккея. Также Алексей Морозов проговорился о планах отправиться в НХЛ. Целью станут переговоры о возможности проведения выставочных матчей. Напомним, что такого рода ивенты были в списке фишек создаваемой в конце нулевых годов КХЛ. По итогу состоялось всего три встречи: в 2008-м «Магнитка» проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2010-м СКА одолел «Каролину», рижское «Динамо» же уступило «Койотам». На том все и закончилось. Если удастся достичь договоренностей с НХЛ, которая на игры сборных-то отпускает игроков с большой неохотой, то это будет первой крупной победой нового босса. Это лишь часть задач, которые стоят перед экс-«барсом». Сюда же стоит отнести возможное расширение КХЛ, необходимость преобразить Матч звезд и многое другое. Контракт Морозова рассчитан на 4 года, и пока сложно предсказать, насколько его работа будет эффективной. Но факт того, что президентом лиги избрали этого легендарного хоккеиста, для России уже прогресс.