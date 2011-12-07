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Бывший челнинский чиновник стал советником главы Марий Эл

Мэр Н. Челнов вручил Рафаилю Киямову почетную грамоту.
Рафаиль Киямов, возглавлявший управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения города, будет работать советником главы Марий Эл. Об этом пишут «Челнинские известия». На «деловом понедельнике» ему была вручена почетная грамота мэра города. Напомним, что Рафаиль Киямов уволился по собственному желанию. В Марий Эл чиновник будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорог.
КВ
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