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Кубок Гагарина: на «Западе» сыграны третьи матч полуфинальных серий

Кубок Гагарина: на «Западе» сыграны третьи матч полуфинальных серий
ЦСКА в Москве всухую переиграл московское «Динамо» - 4:0. Дублем отметился Окулов. Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. А вот ярославский «Локомотив» сумел размочить счет в серии против питерских армейцев, счет в серии стал 2-1 в пользу СКА.
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