«Сарыарка» сравняла счет в серии с «Нефтяником»

«Сарыарка» сравняла счет в серии с альметьевским «Нефтяником» в 1/4 финала Кубка Петрова. В субботу в Караганде состоялся третий матч серии, где хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1. В воскресенье же команды устроили хоккейную перестрелку, забросив друг другу 11 шайб. По ходу матча ни один из клубов не имел преимущества более чем в одну шайбу, но удача была на стороне хозяев льда. Решающий гол был забит на 51-й минуте – 6:5. Серия переезжает в Альметьевск, где матч состоится 20 марта.