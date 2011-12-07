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Светлана Липатова стала чемпионкой России по вольной борьбе

Светлана Липатова стала чемпионкой России по вольной борьбе
Спортсменка из Татарстана Светлана Липатова стала чемпионкой России по вольной борьбе на турнире в Бурятии. В финале  в весовой категории до 59 кг она победила хозяйку соревнований Веронику Чумикову.
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