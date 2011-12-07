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«Рубин» добыл три очка в Екатеринбурге

Казанцы продолжают уверенно двигаться в сторону еврокубков.

Казанский «Рубин» в гостевом матче с «Уралом» смог одержать очередную победу — 1:0. В составе победителей забил Дарко Йевтич. В самом конце первого тайма легионер неотразимо ударил с дальней дистанции.

В ходе матча казанцы потеряли сразу двух лидеров — травму получил Кврацхелия и был удален Макаров. В следующем матче против «Краснодара» «Рубину» придется играть без этих игроков.

Также стоит отметить Юрия Дюпина, который в концовке встречи отразил пенальти и позволил казанцам набрать важные три очка.

Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Краснодара». Матч состоится 25 апреля в 19.00.

КВ
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