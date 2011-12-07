КАМАЗ получил лицензию для выступления в ФНЛ

КАМАЗ на официальном сайте сообщил о получении лицензии для выступления в ФНЛ сезона 2021/22. Клуб из Татарстана соответствует всем критериям для участия во втором по значимости дивизионе российского футбола.

Сейчас КАМАЗ претендует на повышение в классе — челнинский клуб идёт на первом месте в группе 4 ПФЛ за пять туров до конца чемпионата.

Помимо КАМАЗа лицензии получили «Тюмень» и «Новосибирск», а ульяновская «Волга» не смогла пройти процедуру.