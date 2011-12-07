Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

КАМАЗ получил лицензию для выступления в ФНЛ

Челнинский клуб претендует на повышение в классе.

КАМАЗ на официальном сайте сообщил о получении лицензии для выступления в ФНЛ сезона 2021/22. Клуб из Татарстана соответствует всем критериям для участия во втором по значимости дивизионе российского футбола.

Сейчас КАМАЗ претендует на повышение в классе — челнинский клуб идёт на первом месте в группе 4 ПФЛ за пять туров до конца чемпионата.

Помимо КАМАЗа лицензии получили «Тюмень» и «Новосибирск», а ульяновская «Волга» не смогла пройти процедуру.

КВ
Лента новостей