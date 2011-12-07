Озвучена дата, в которую «Рубин» проведёт первый за шесть лет еврокубковый матч

Первый за шесть лет матч в еврокубках «Рубин» проведёт 5 августа. Казанцы стартуют в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Ответная игра между казанским клубом и соперником состоится 12 августа.

Жеребьёвка третьего раунда запланирована на 19 июля. В случае успешного преодоления этой стадии, казанский клуб выйдет в раунд плей-офф, матчи которого состоятся 19 и 26 августа. Старт группового этапа Лиги конференций намечен на 16 сентября.