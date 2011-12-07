Владислав Кара продолжит карьеру в «Северстали»

«Ак Барс» на официальном сайте объявил об обмене 22-летнего нападающего Владислава Кары в «Северсталь». Хоккеист отправится в Череповец за денежную компенсацию.

Кара пребывал с системе «Ак Барса» с сезона 2015/16. В сезоне 2018/19 он провел 41 матч в КХЛ, набрав 5 (3+2) очков, а в минувшем сезоне отыграл 27 встреч, внеся в свой актив 8 (4+4) очков.

Владислав Кара стал десятым новичком «Северстали» в текущее межсезонье. Ранее в Череповец переехал защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук, который провёл большую часть сезона в ВХЛ. В казанский клуб по обмену прибыл 19-летний форвард Владислав Федоров.