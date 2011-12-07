«Рубин» не смог обыграть «Урал»: защитник казанцев «привез» третий пенальти за лето

А встреча с «Локомотивом» для главного тренера казанцев закончилась двухматчевой дисквалификацией, правда, на одну игру условно. Рулил футболистами в матче против Екатеринбурга его помощник Олег Веретенников. А особой эта игра стала для защитника Михаила Меркулова, который в межсезонье со скандалом покинул «Урал».

Казанцы начали матч на правах хозяев с парочки хороших атак: Солтмурад Бакаев протащил мяч в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки, но Абильдгору не хватило точности удара. Несколькими мгновениями позже все тот же Бакаев, уже с другого фланга, сделал мягкую навесную передачу в район линии вратарской - Кварацхелия бил через себя, снаряд принял на себя защитник.

Впрочем, на 10-й минуте гости перешли на чужую половину поля, и крайне продуктивно: заброс мяча в штрафную угодил аккурат в руку защитнику «рубиновых» Карлу Старфельту. Обращение к VAR только подтвердило факт того, что пенальти был. Для шведа это лето оказалось сверхудачным - он «привез» уже третий (!) пенальти. И во всех эпизодах фиксировалась именно игра рукой. К мячу подошел главный бомбардир «шмелей» Эрик Бикфалви и развел вратаря и снаряд по разным углам - 1:0.

Короткую шоу-программу продемонстрировал уже упомянутый выше Меркулов. Сначала срубил в необязательном, но достаточно жестком подкате в центральном круге Андрея Егорычева, за что был награжден «горчичником», а через 9 минут ткнул высоко поднятой ногой в Панюкова и отправился в раздевалку. Примечательно, что за мгновение до этого в штрафной «Урала» случился фол, потянувший на пенальти: Роман Емельянов завалил Абильдгора. Казус в том, что удаление игрока «Рубина» отменить было уже нельзя, ибо VAR не задействуют в моментах со второй желтой карточкой, а если карточка показана после эпизода с измененным решением (как в этом случае) - она не отменяется. Одиннадцатиметровый для казанцев успешно реализовал Иван Игнатьев - 1:1. Подчеркнем, что «Урал» с назначением этого пенальти остался не согласен и подал жалобу.

Также «шмели» остались недовольны второй игрой Старфельта рукой в штрафной: повтор ясно демонстрирует, что никаким пенальти не пахнет, ибо рука шведа прижата, а обзор ему перекрывал Филип Уремович.

Последний эпизод, где остался возмущен «Урал», случился на 56-й минуте. Юрий Дюпин парировал удар Андрея Панюкова, но мяч в ворота добил Емельянов. Впрочем, офсайд у Панюкова невооруженным глазом виден на повторе, по причине чего гол отменяют. Претензии екатеринбуржцев совершенно не обоснованны.

На исходе часа игрового времени арбитр Алексей Сухой уравнял составы: второй желтой карточки был удостоен неоднократно упомянутый Емельянов. А в заключительном отрезке матча «Рубин» имел минимум три прекрасных шанса выйти вперед - все за авторством вышедшего на замену Деспотовича. В первом эпизоде серб выгрыз мяч во вратарской, но не смог пробить вратаря «Урала» в ближнем бою, а затем головой пробил чуть выше перекладины. За 10 минут до конца основного времени Макаров и Деспотович убежали в контратаку, но удар нападающего низом с левой ноги выдался никудышным.

Казанцы действительно смотрелись круче гостей в этом матче: 21 удар против 13, но подкачала точность исполнения - только 6 угодили в створ, еще 7 смогли заблокировать игроки «Урала». Самым бьющим у «Рубина» оказался Деспотович, который своими выходами на замену старается максимально доказать эффективность - 5 ударов, 87,5% точности передач и 4 выигранных верховых единоборства.

После двух туров у «Рубина» всего одно очко - аналогичный результат еще у 5 команд. В группе лидеров идут «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» со стопроцентным результатом. Замыкает турнирную таблицу «Тамбов» с нулем очков. Ближайший матч казанцы проведут на выезде против «Сочи» 18 августа. И тем интереснее матч, что «Рубин» этого соперника никогда не обыгрывал.