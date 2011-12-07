«Ак Барс» проиграл СКА в первом матче TANECO Кубок чемпионов

Несмотря на бодрое начало первого периода казанскому «Ак Барсу» не удалось одержать победу в стартовом матче предсезонного турнира TANECO Кубок чемпионов. Так, команда из столицы Татарстана проиграла в овертайме питерскому СКА со счетом 2:3.

Первый период «Ак Барс» сразу же начал агрессивно. Правда, результатами силовой борьбы стали не забитые шайбы, а удаления: 2 минуты Илье Сафонову, затем Александру Бурмистрову. Оставшись в большинстве, питерский клуб практически сразу распечатал ворота. Первый гол забил Игорь Ожиганов. Но спустя пару минут казанцы все-таки смогли сравнять счет. Проход от Галимова завершился голом в его же исполнении с рикошетом от защитника игрока СКА.

Второй период прошел под диктовку гостей, но изменить счет на табло им не удалось, он остался равным. Хоть игра была зрелищной и богатой на опасные моменты, ни питерцы, ни казанцы забить шайбы так и не смогли.

С началом третьего периода стало понятно, что команды намерены побеждать. Несмотря на то, что «Ак Барс» остался в большинстве, реализовать момента у казанцев не получилось. Зато удаление Даниила Тарасова сыграло на руку питерцам. Благодаря Линдену Вею клуб из Санкт-Петербурга вышел вперед. Но завершился последний период все равно равным счетом. Хоккеист «Ак Барса» Марк Янчевский за семь минут до конца встречи принес еще одну шайбу казанскому клубу.

Для выявления победителя потребовался овертайм. В нем сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга. Победная шайба на счету Степана Фальковского.

Следующие матчи TANECO Кубок чемпионов пройдут 19 августа. В 13:00 по московскому времени игровой день откроют «Салават Юлаев» и «СКА». Матч между «Ак Барсом» и «Металлургом» из Магнитогорска состоится в 19:00. Все встречи пройдут на «Татнефть Арене».