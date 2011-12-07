«Ак Барс ТВ» покинула ведущая Камиля Харисова 

Камиля Харисова покинула «Ак Барс ТВ». Об этом ведущая рассказала в своем посте Instsgram-аккаунте. Девушка поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее. И пожелала успехов новым ведущим.

«Обстоятельства складываются так, что в грядущем сезоне я принимаю новый вызов. Для меня это был тяжелый, эмоциональный шаг. „Ак Барс“ для меня не просто клуб, а моя настоящая хоккейная семья», — рассказала в своем посте Харисова.

Ранее на месте Харисовой работала Зухра Уразбахтина. Но она ушла в омский «Авангард», что вызвало шквал негативных комментариев в соцсетях. Казанцы были недовольны и называли ее предательницей.

Новыми ведущими «Ак Барс Шоу» станут журналист-блогер, залуженная артистка РТ Гульназ Сафарова и Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых.